Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı verilere göre, 2026 yılı Ocak ayı uçuş verileri belli oldu. Ocak 2025 raporuna göre Türkiye genelinde 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verilirken, Van Ferit Melen Havalimanı’nda ise 146 bini aşkın yolcuya hizmet verildi.

Ocak 2026 raporlarına göre, Türkiye genelinde iç hat yolcu trafiği 8 milyon 200 bin 145, dış hat yolcu trafiği ise 9 milyon 572 bin 922 olarak kaydedildi. Direkt transit yolcuların da dahil edilmesiyle birlikte toplamda 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verildi. Türkiye genelinde yolcu trafiği, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 oranında artış gösterdi.

Aynı dönemde havalimanlarında gerçekleşen yük trafiği ise iç hatlarda 75 bin 621 ton, dış hatlarda 326 bin 245 ton olmak üzere toplam 401 bin 866 tona ulaştı.

VAN’DA HAVA YOLU TRAFİĞİ GEÇEN YILA YAKIN SEYRETTİ

Van Ferit Melen Havalimanı’nda yolcu ve uçuş trafiği rakamları da netlik kazandı. Van Ferit Melen Havalimanı’nda Ocak ayında toplam 146 bin 758 yolcuya hizmet verildi. Bu yolcuların 143 bin 817’si iç hatlar, 2 bin 941’i ise dış hatlar üzerinden seyahat etti.

Aynı dönemde Van Ferit Melen Havalimanı’nda iç ve dış hatlarda toplam bin 248 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti. Hava yolu ile taşınan yük miktarı ise bin 494 ton olarak kayıtlara geçti.

Van’da geçen yılın aynı döneminde 146 bin 704 yolcunun hava yolunu kullandığı belirtilirken, 2026 yılı Ocak ayında yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yalnızca yüzde 0,04 oranında sınırlı bir artış gösterdi.