İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelindeki okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirici ve farkındalık artırıcı eğitim programları düzenleniyor.

Bu kapsamda Zaferler İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine de okulun konferans salonunda sıfır atık konulu sunum gerçekleştirildi. Çevre mühendisleri ve uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde; geri dönüşümün önemi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kazanım süreçleri ve sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamdaki yeri anlatıldı. Öğrencilerin ilgisini çekmek ve konunun daha iyi kavranmasını sağlamak amacıyla düzenlenen sunumlar, animasyonlar, kısa filmler ve eğitici görsellerle de desteklendi.

Eğitim programı boyunca öğrenciler, çevreyi korumanın bireysel sorumlulukla başladığını öğrenirken; atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasının doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir bir çevreye katkı sağladığı vurgulandı. Program sonunda minik öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, edindikleri bilgilerin kalıcı hale gelmesi hedeflendi.

Bu doğrultuda özellikle çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılarak devam edeceği, kent genelindeki tüm okullarda benzer programların sürdürüleceği ifade edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdüreceğine vurgu yaptı.