Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ağabey Özbey Anadolu Lisesi’nde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı gerçekleştirildi.

Duygu dolu anların yaşandığı programda bir konuşma yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, yaşanan büyük felaketin milletçe hafızalardan silinmeyeceğini ifade etti. Konuşmasının ardından Gülmez, deprem şehitlerinin aziz hatıraları anısına karanfil bıraktı.

Anma etkinliği, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen umut balonu uçurma töreni ve 6 Şubat depremini sergisi ile sona erdi. Duygusal anların yaşandığı programda, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.