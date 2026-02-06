Kent trafiğini rahatlatmak ve merkez caddelerdeki trafik yoğunluğu azaltmak amacıyla yürütülen alternatif yol çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Edremit İlçesi Şabaniye Mahallesi Hacıdurağı Sokak ile Şehitlik 6. Sokak arasında bulunan yaklaşık bir kilometrelik alanda yol genişletme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü ekiplerince, yol güzergâhında bulunan kaçak yapılar tespit edilerek iş makinelerinin yardımıyla kontrollü şekilde yıkılıp enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirildi.

Yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte caddede asfaltlama kaldırım ve ışıklandırma çalışması yapılacak.