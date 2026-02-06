EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda yer alan Van standı; coşkulu atmosferi ve ziyaretçi yoğunluğuyla dikkat çekerken, ziyaretçi akınına uğruyor.

Van’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtıldığı stantta özellikle Van Kedisi ve Van Gölü Canavarı figürleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Ziyaretçiler Van Kedisi ile fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluştururken, Van Gölü Canavarı teması özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle karşılandı.

Fuar süresince Van’ın turizm potansiyeli, gastronomisi, kültürel mirası ve doğal güzellikleri ziyaretçilere detaylı şekilde anlatıldı. Turizm acenteleri, otel temsilcileri ve sektör profesyonelleri Van standında birebir görüşmeler gerçekleştirerek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Yetkililer, EMITT Fuarı’nın Van’ın ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Van’ın marka değerini güçlendiren fuar katılımının, önümüzdeki turizm sezonuna olumlu yansımalarının olması bekleniyor.