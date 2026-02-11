Trendyol 1. Lig’de 25. hafta karşılaşmaları, 13 Şubat Cuma günü Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Hafta, 16 Şubat Pazar günü Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile SMS Grup Sarıyerspor arasında oynanacak karşılaşmayla sona erecek.

VANSPOR, SİVASSPOR’A KONUK OLACAK

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK 25. hafta maçında deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 14 Şubat Cumartesi günü BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

VANSPOR MORAL DEPOLADI

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği zorlu rakibi Arca Çorum FK’yi 3-1 mağlup ederek haftayı önemli bir galibiyetle kapattı. Bu sonuçla moral bulan Vanspor, kendi tesislerindeki hazırlıkların ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına Ankara’da devam edecek.

HEDEF PLAY-OFF HATTI

Teknik ekip ve futbolcular, Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönerek play-off hattına girmeyi hedefliyor. Van ekibinin en golcü futbolcusu Ivan Cedric, Bandırma Spor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Cezasını tamamlayan Cedric ile bir diğer kart cezalısı Oğulcan’ın kadroda yer alması bekleniyor.

SİVASSPOR EVİNDE KAZANMAK İSTİYOR

Ev sahibi ekip Özbelsan Sivasspor ise haftayı mağlubiyetle kapattı. Sivas temsilcisi, deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor’a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, çıkış yakalamak ve Van Spor’u eli boş göndermek istiyor.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligde oynadığı 24 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 34 puanla 11. sırada yer alıyor. Özbelsan Sivasspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 30 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ligin ilk devresinde Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0 golsüz beraberlikle sona ermiş, iki ekip sahadan birer puanla ayrılmıştı.

YAYINCI KURULUŞ VE HAKEMLER BEKLENİYOR

Cumartesi günü Sivas’ta oynanacak olan karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağı ve mücadeleyi yönetecek hakemler ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.