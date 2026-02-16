Muradiye ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan köyde ağır kış şartları ve soğuk hava nedeniyle sular dondu. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı köyde koyun ve keçiler susuz kaldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayan Faki Çınar yardım istedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri araçlarına yükledikleri su bidonlarıyla köye hareket etti.



Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, "Şu anda ilçemize bağlı Devetaş köyünün Sabunsata mevkisindeyiz. Buraya keçi yetiştiricisi bir üreticimizin hayvanlarının su ihtiyacını gidermek amacıyla geldik. Sert hava muhalefeti nedeniyle suları kesilmiş ve hayvanlar susuz kalmıştı. Biz de bu eksikliği gidermek amacıyla ekip arkadaşlarımızla beraber üreticimize su getirdik. İnşallah eksiklerini gidermeye devam edeceğiz" dedi.

Keçi sürüsünün sahibi Faki Çınar, "2-2,5 metreye yakın kar var. Bu yüzden elektriklerimiz kesildi ve sularımız kesildi. Hayvanlarımız 3 gün boyunca susuz kaldılar. Biz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü arayarak yetkililerden yardım istedik, İlçe Tarım Müdürlüğü personeli kendi özel araçlarıyla bizim hayvanlarımıza su yetiştirdiler. Özellikle İlçe Tarım Müdürü Harun Bey'e ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.