Van’da bir hafta aradan sonra dün akşamdan buyana etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray’da 8, Başkale'de 6, Erciş'te 3 ve Saray ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.

"Kar yağışı ve sis etkili oldu"

Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin aksamaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

27 Aralık 2025 tarihinde kar yağışı ve düşen çağlardan dolayı ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van ile bağlantısını 250 kilometrelik yolu mesafesi olan Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.