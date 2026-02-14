Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla kredi kartı limitleri, 15 Şubat itibarıyla yeniden hesaplanacak. 400 bin lira sınırı istisna kapsamına alınırken, yüksek limitli kartlarda düşüş yaşanabilecek. Limit artırımı için ise yeni kurallar devreye girecek.

YENİ DÖNEM PAZARTESİ BAŞLIYOR

BDDK’nın bankalara verdiği süre 15 Şubat’ta doluyor. Pazartesi gününden itibaren kredi kartı limitleri, yeni düzenlemeye göre güncellenecek. Bankalara, sistem altyapılarını yenilemeleri ve müşterilerin gelir teyidi süreçlerini dijital kanallar üzerinden yürütmeleri için 3 ay süre tanındı.

Eğitim ve sağlık harcamalarının ise toplam limit hesaplamasında olumsuz etkilenmemesi istendi.

TOPLAM LİMİT ESAS ALINACAK

Yeni uygulamada bir kişinin farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak.

Toplam limiti 400 bin liranın altında olan kart sahiplerinin limiti düşürülmeyecek.

Ancak birden fazla bankadan alınan kartların toplamı 400 bin lirayı aşıyorsa, istisna kapsamına girilmeyecek.

400 BİN LİRA İSTİSNASI NEDİR?

Düzenlemeye göre, yapılan hesaplama sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşen kişiler, bu tutara kadar yapacakları limit artış taleplerinde gelir belgesi sunmak zorunda kalmayacak.

Örneğin limiti 300 bin liraya düşen bir kart sahibi, 400 bin liraya kadar artış talep edebilecek. Ancak 400 bin liranın üzerindeki taleplerde resmi gelir belgesi istenecek.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLARDA NASIL HESAPLAMA YAPILACAK?

400 bin liranın üzerindeki limitlerde kullanılmayan kısmın belirli oranı silinecek.

ÖRNEK:

-600 bin lira limitli bir kartta yıl boyunca 400 bin lira harcama yapıldıysa, kalan 200 bin liranın yüzde 50’si düşülecek.

-Bu durumda kart limiti 500 bin liraya gerileyecek.

Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i kadar azaltım yapılacak.

YENİ KART BAŞVURULARINDA SIKI KURALLAR

2026 itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net sınırlar uygulanacak:

-İlk yıl kart limiti, aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak.

-İkinci yıldan itibaren bu oran en fazla 4 katına çıkarılabilecek.

Limit belirlemede net gelir esas alınacak. Bankalar kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.