Van’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı bir anda çevreyi beyaza bürüdü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yağışlardan dolayı bugün Van’ın bazı ilçeleri için sarı kodlu uyarıda bulunurken, merkez ilçelerde de yağmur ve karla karışık yağmur uyarısında bulunmuştu.

Lapa lapa yağan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerek yağıştan korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar da şemsiyeyle yürümeyi tercih etti.

Bir günde yağmur ve ardından yoğun kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti.