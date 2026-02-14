Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari illeri ile Van'ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü kuvvetli yağışlara ilişkin uyarı yayımladı. Uyarıda; “Kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Çığ tehlikesine ilişkin de uyarı yapılarak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydedildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı