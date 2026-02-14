Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari illeri ile Van'ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü kuvvetli yağışlara ilişkin uyarı yayımladı. Uyarıda; “Kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine ilişkin de uyarı yapılarak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydedildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı