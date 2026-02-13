Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kentin hayvancılık altyapısını daha planlı ve entegre bir yapıya kavuşturmak amacıyla başlatılan BESİ Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2015 yılında yaklaşık 4 bin dönümlük alanda başlatılan proje kapsamında tapu devirlerinin tamamlandığını ve altyapı ihalesi sürecine geçildiğini belirten Takva, organize yapının tamamlanmasıyla birlikte Van’da hayvancılığın daha kurumsal bir zemine taşınacağını ifade etti.

Van’ın geleneksel olarak hayvancılık kenti olduğunu belirten Takva, coğrafi yapı, mera varlığı ve iklim koşullarının büyükbaş hayvancılık için uygun olduğunu ancak üretimin uzun yıllar küçük ölçekli ve dağınık işletmeler üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Bu durumun verimlilik ve rekabet açısından sınırlı bir yapı ortaya çıkardığını dile getiren Takva, hayvancılığın organize ve entegre bir modele geçmesi gerektiğini kaydetti.

“İKLİM YAPIMIZ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞA UYGUN”

Takva, “BESİ Organize Sanayi Bölgesi benim görev sürem boyunca en çok emek verdiğim, en çok mücadele ettiğim ve açıkçası en çok gurur duyduğum projedir. Bu projeyi sıradan bir yatırım alanı olarak görmüyorum. Bu proje Van’ın hayvancılıkta kaderini değiştirecek stratejik bir adımdır. Van zaten geleneksel olarak hayvancılık kentidir. Coğrafyamız, meralarımız, iklim yapımız büyükbaş hayvancılığa uygun.

Ancak yıllardır hayvancılık dağınık, kontrolsüz ve verimsiz şekilde yapılıyordu. Küçük ölçekli işletmeler vardı, modern tesisleşme yoktu. Entegre bir yapı oluşmamıştı. Bu işi kurumsal bir zemine oturtmamız gerekiyordu. 2015 yılında yaklaşık 4 bin dönümlük bir alan üzerinde BESİ Organize Sanayi Bölgesi kurulması için süreci başlattık. Bu kolay bir süreç olmadı; yer tahsisi, planlama, imar, altyapı onayları, bakanlık süreçleri… Bunların her biri ayrı bir mücadele gerektirdi ama biz vazgeçmedik.” diye konuştu.

“SADECE VAN İÇİN DEĞİL, BÖLGE İÇİN DE BÜYÜK BİR ÜRETİM ÜSSÜ ANLAMINA GELİYOR”

Dolaylı istihdam alanlarının da oluşacağını dile getiren Takva, yem üretimi, nakliye, veterinerlik hizmetleri, kesimhane, paketleme ve soğuk zincir taşımacılığı gibi sektörlerin de bu yapıdan etkileneceğini anlattı.

Takva, “Yaklaşık 10 yıllık bir emeğin sonucunda bugün 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip, 187 işletmenin faaliyet göstereceği bir projeyi hayata geçirme aşamasına geldik. Bu çok büyük bir kapasite, sadece Van için değil, bölge için de büyük bir üretim üssü anlamına geliyor. Bu proje tamamlandığında yaklaşık 4 bin doğrudan istihdam sağlayacak, dolaylı istihdamı da düşündüğümüzde bu sayı çok daha yukarı çıkacaktır. Yem sektörü, nakliye, veterinerlik hizmetleri, kesimhaneler, paketleme tesisleri, soğuk zincir taşımacılığı… Hepsi bu ekosistemin parçası olacak, biz burada sadece hayvan besleme alanları yapmıyoruz. Modern, çevreye duyarlı, atık yönetimi planlanmış, altyapısı güçlü bir organize yapı kuruyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“BU YIL İÇERİSİNDE TAHSİS SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ”

Tapu devirlerinin tamamlandığını ve proje onay süreçlerinin sonuçlandığını ifade eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, altyapı ihalesinin ardından tahsis sürecinin başlatılmasının planlandığını belirtti.

Organize yapının tamamlanmasıyla birlikte Van’ın yalnızca canlı hayvan satışı yapan bir merkez olmaktan çıkıp, et işleme ve paketleme süreçleriyle katma değerli üretim yapabilen bir konuma gelmesini hedeflediklerini söyleyen Takva, “Hayvansal atıkların enerjiye dönüştürülmesi konusu da gündemimizde. Hem çevresel kirliliği azaltmayı hem de enerji üretmeyi hedefliyoruz, tapu devirleri tamamlandı. Proje onay süreçleri bitirildi, altyapı ihalesine çıkma aşamasına geldik. Bu yıl içerisinde tahsis sürecini başlatacağız, yatırımcılarımız hazır bekliyor ve Vanlı iş insanlarımız bu projeye inanıyor. Ben şuna inanıyorum: Eğer hayvancılığı organize ve entegre bir yapıya kavuşturmazsak, küçük ölçekli ve dağınık üretimle rekabet etmemiz mümkün değil. Artık dünya ölçeğinde üretim konuşuyoruz, verimlilik konuşuyoruz, izlenebilirlik konuşuyoruz, hijyen ve kalite standartlarını konuşuyoruz ve BESİ OSB tam da bunu sağlayacak. Bu proje tamamlandığında Van sadece canlı hayvan satan bir şehir olmayacak. Katma değerli üretim yapacak” diye kaydetti.

“BU PROJE BUGÜNÜN YATIRIMI DEĞİL, 20-30 YILLIK BİR VİZYONUN TEMEL TAŞI”

BESİ Organize Sanayi Bölgesi’nin kırsalda yaşayan nüfus için de istihdam alanı oluşturacağını ifade eden Takva, hayvancılık ve turizmin Van’ın iki temel ekonomik alanı olduğunu, bu projenin hayvancılık ayağında uzun vadeli bir üretim altyapısı oluşturmayı amaçladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Et işleme tesisleri, paketleme ve markalaşma süreciyle birlikte Van kendi markasını oluşturabilecek. Ayrıca bu proje, göçü de azaltacak. Kırsalda yaşayan gençlerimize istihdam alanı oluşturacak. İnsanlar memleketinde çalışabilecek. Bu sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir projedir. Ben her platformda şunu söylüyorum: Van’ın iki ana lokomotif sektörü vardır; turizm ve hayvancılık. Turizm döviz kazandırır, hayvancılık üretim gücü sağlar. BESİ Organize Sanayi Bölgesi bu ikinci ayağın en güçlü halkasıdır. Bu projeye sadece bugünün yatırımı olarak bakmıyorum. 20-30 yıllık bir vizyonun temel taşıdır. Eğer biz bunu başarıyla hayata geçirirsek Van’ın ekonomik yapısı kökten değişecektir. Bu nedenle BESİ OSB benim için sadece bir proje değil, Van’ın geleceğine atılmış stratejik bir imzadır.”