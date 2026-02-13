Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin 25. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Sivas temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.

Deplasman tribünü için biletlerini alan taraftarlar takımlarını yerinde destekleyecek. Deplasmanda olamayacak kırmızı-siyahlı Van ekibi taraftarları ise maçın canlı yayınlanacağı kanalları merak ediyor.

MAÇIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklarını Ankara’da tamamlayan Van Spor’da, kart cezası sona eren Oğulcan Çağlayan ile Ivan Cedric’in de forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan ve antrenmanlara başlayan Xecs Regis’in kadroda yer alıp almayacağı da maç saatinde netlik kazanacak. Ayrıca sahaya çıkacak ilk 11 de merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Arca Çorum FK’yi 3-1 mağlup eden Van ekibi, deplasmanda da galibiyet alarak yükselişini sürdürmek ve rakibiyle arasındaki puan farkını artırmak istiyor.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

FIFA kokartlı Oğuzhan Çakır’ın yöneteceği Özbelsan Sivasspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşılaşması, 14 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 16.00’da BG 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından TRT Spor, Tabii ve beIN sports max 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Temsilcimiz kırmızı siyahlı ekip ile Sivas ekibi, ilk devre karşılaşmasında Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kalmıştı.