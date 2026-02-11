Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak. Bu önemli maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlayan kırmızı – siyahlılar, maç hazırlıklarına Ankara’da devam edecek.

14 Şubat Cumartesi günü Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi bilet fiyatları belli oldu.

Edinilen bilgilere göre 1. Kategori Maç Bileti 158,00 TL, 2. Kategori Maç Bileti 20,00 TL, 3. Kategori Maç Bileti 20,00 TL, Misafir Takım 25,00 TL ve Bayan Tribünü Maç Bileti ise 58,00 TL olarak açıklandı.

Deplasmanda takımını desteklemek isteyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü taraftarları, biletinial uygulaması üzerinden 25 TL karşılığında biletlerini temin edebilecekler.