Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde izinsiz şekilde bırakılan inşaat atıkları ve molozlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar; İpekyolu ilçesi Hafıziye, Şerefiye ve Altıntepe mahalleleri, Kıratlı Mahalle Yolu çevresi ve İki Nisan Caddesi ile Edremit ilçesi Şabaniye Deresi çevresinde yoğunlaştırıldı. Özellikle dere yatakları ve yol kenarlarına izinsiz bırakılan torbalı inşaat atıkları ile molozlar ekipler tarafından temizlendi.

Gerçekleştirilen saha temizlik faaliyetleri sonucunda çeşitli noktalardan toplanan atıklar bertaraf alanlarına taşındı. Ayrıca toplam 15 kamyon molozun, sorumlu şahıslar tarafından kendi imkânlarıyla kaldırılması da sağlandı. Belediye ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bu tür uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

İzinsiz moloz dökümünün önüne geçmek amacıyla riskli bölgelerde rutin saha kontrolleri de artırıldı. Vatandaşların inşaat atıklarını yalnızca belirlenen döküm alanlarına bırakmaları yönünde bilgilendirme çalışmaları da devam ediyor.

Denetimler sırasında inşaatlardan çıkan molozları izinsiz şekilde döktüğü tespit edilen kişi ve firmalara gerekli uyarılar da yapıldı. Mevzuata aykırı durumların tespiti halinde ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, temiz ve sağlıklı bir çevre için denetim ve temizlik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.