Trendyol 1. Lig’de temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, zorlu deplasman maçında Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak ve BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi takımların mücadele edecekleri 11’leri açıklandı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde, geçtiğimiz hafta kart cezalısı oldukları için takımda yer alamayan Ivan Cedric bu maça yedekte başlayacak. Oğulcan Çağlayan ise Sivasspor karşısında ilk 11’de yer bulacak.

Ev sahibi ekip sahaya; Gökhan Akkan, Uğur Çiftçi, Emirhan Başyiğit, Aaron Chrıstopher Billy Ondele Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik, Charilaos Charisis, Kamil Fidan, Valon Ethemi, Jonathan Theophilus Okoronkwo ve Rei Manaj ilk 11’i ile çıkacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise; Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Sabahattin Destici, Naby Youssouf Oulare, Mehmet Özcan, Aliou Badara Traore, Erdem Seçgin, Santeri Wainö Emil Hostikka, Oğulcan Çağlayan ve Kenneth Obinna Mamah ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.