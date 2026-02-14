Gazze’de süren insani krize dair farkındalık yaratmak amacıyla Van’da basın açıklaması düzenlendi. Van Filistin’e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılar Filistin halkıyla dayanışma mesajları verdi.

“Zulme karşı sessiz kalma” ve “Zalime karşı direnişin yanındayız” ifadelerinin yer aldığı döviz ve pankartların yer aldığı etkinlikte yapılan açıklamalarda, Gazze’de yaşananlara karşı kamuoyunun duyarlılığının artırılması gerektiği ifade edildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Filistin’den gelen Hani Aldali de bölgede devam eden insani krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aldali, “Gazze halkı yalnız değildir. Bugün burada, Filistin halkı adına sizlerle birlikteyiz. Gazze’de çok ağır bir insani kriz yaşanıyor, insanların barınacak yerleri yok, gıda ve ilaç girişleri engelleniyor. Ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırılar sürüyor. Binlerce yaralı ve hasta, özellikle çocuklar acil tedaviye ihtiyaç duyuyor. Uluslararası toplumun sorumluluk alması ve Gazze’ye insani yardımların derhal ulaştırılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yapılan dua ile sona erdi.