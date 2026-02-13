Yüksekova Rehberlik ve Araştırma Merkezi konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, üreticilere yönelik saha ve eğitim çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtti. Eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildiğini ifade eden İnan, "Çobanlık eğitimiyle yetiştiricilerimize önemli bilgiler aktardık.

Teorik derslerin yanı sıra ahırlarda uygulamalı eğitimler de verdik. Amacımız sürü yönetimi, hayvan besleme ve yemleme konularında farkındalık oluşturmak. Özellikle kış aylarında görülen hastalıklarla mücadele, doğum süreci müdahaleleri ve beslenme tedavileri üzerinde durduk. Üreticilerimize veteriner hekimlere erişim yollarını ve modern hayvancılık tekniklerini anlattık" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinasyonuyla eğitimlerin düzenlendiğini ifade eden İnan, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla eğitimlerin çeşitleneceğini vurgulayarak, "İlkbahar dönemiyle birlikte meyvecilik, budama, gübreleme ve aşılama gibi konularda da eğitimlerimiz devam edecek. Her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Toplantıya ilçe tarım personeli ve çok sayıda yetiştirici katıldı.