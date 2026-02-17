Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yarın (18 Şubat Çarşamba) sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecekti. Ancak karşılaşma, hakem heyetinin Van’a ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Edinilen bilgilere göre, müsabakada görev yapacak hakemleri taşıyan uçağın Van’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Uçak, güvenlik gerekçesiyle rotasını değiştirerek Erzurum Havalimanı’na iniş yaptı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar doğrultusunda karşılaşmanın Perşembe günü saat 13.30’da oynanmasına karar verildi.

Van’da son günlerde zaman zaman etkisini artıran şiddetli rüzgarın hava ulaşımında aksamalara yol açtığı belirtilirken, ertelenen karşılaşmanın yeni tarihinde Van Spor’un taraftarı önünde sahaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan her iki takımın da ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyan mücadelede, teknik ekiplerin hazırlıklarını yeni maç saatine göre yeniden planladığı öğrenildi.