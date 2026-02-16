İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, tesislerde basın mensupları ile bir araya gelerek hem Sivasspor maçını değerlendirdi hem de takımın genel durumu ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Korkmaz; “Bu sene play-off'a kalmak en büyük hayalim ama kalmasak da şu an inşa ettiğimiz sistemin gücü beni mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Göreve ilk geldiği günden bu yana alınan mesafeyi değerli bulduğunu anlatan Korkmaz, “Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” vurgusu yaptı.

“HATA KOVALAYAN BİR TAKIMDAN, RAKİBİ HATAYA ZORLAYAN BİR TAKIMA EVRİLİYORUZ”

Takımın oyun formatında radikal değişimlere imza atmaya başladıklarını dile getiren teknik patron Osman Zeki Korkmaz; “Geldiğimiz ilk gün de söylemiştik; ben süreç üzerinden konuşmayı seven bir teknik adamım. Hafta hafta neler olacağından ziyade, bu sürecin nasıl ilerleyeceğini ilk geldiğimiz gün tarif etmiştik ve o yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Peki, neydi bu emin adımlar ya da o süreç? Bir kere takımın oyun formasyonunu, sahadaki tavrını ve davranışlarını radikal bir şekilde değiştireceğimizi söylemiştik. Daha çok bekleyen ve rakibin hatalarını kovalayan bir takımdan; baskı yapan, oyun üretmeye çalışan ve rakibi hataya zorlayan bir takıma evrilmeye başladık. Bu anlamda hem oyun süremiz hem topa sahip olma oranımız hem de hücumdaki etkinliğimiz daha da arttı” dedi.

“BÜYÜK HİKÂYEMİZE DOĞRU HAZIRLANIYORUZ”

Girdikleri yolun hem artılarının hem eksilerinin olduğuna vurgu yapan Korkmaz; “Tabii bunun artıları olduğu gibi eksileri de var. Bu eksikleri hafta hafta analiz ederek kendi büyük hikâyemize doğru hazırlanıyoruz. Yani nedir bu büyük hikâye? 25 yıl aradan sonra bu seviyeye gelmiş bir Vanspor takımı var elimizde. Ama şöyle bir durum oluştu; 1. Lig'de Süper Lig'den düşen takımlar hemen yukarı çıkmak istiyor, alttan gelenler de hemen yükselmeyi hedefliyor. Sanırım kulüpler bu ligde kalmayı pek sevmiyor. Bence çok güzel ve keyifli bir lig. Sadece ulusal değil, uluslararası bir mecradayız. Avrupa'dan izlenen bir lig burası. Benim de Avrupa'dan, hem basından hem de futbol dünyasından farklı milletlerden arkadaşlarım var ve her maç sonu onlardan geri bildirimler alıyorum. Maçlarımız gerçekten izleniyor, o yüzden bu ligi sevmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“HATIRI SAYILIR İŞLER YAPIYORUZ”

Göreve geldikleri günden bu yana hatırı sayılır işler yaptıklarının altını çizen Korkmaz; “Öncelikle bu ligi sevip, ardından ligin iyi bir takım olacağımızı söylemiştim. Özellikle oynadığı oyunla bahsedilen bir takım olma noktasına doğru yavaş yavaş gelmeye başladık. Oynadığımız maçlar, oyun ritmi açısından belki de ligin en tempolu mücadeleleri oluyor; son oynadığımız Sivas maçı da buna bir örnektir. Geldiğimiz noktada, ikinci yarıya başlarken fikstürün zorluğunu hep beraber konuşmuştuk. Ligin ilk yarısını bitirirken ikinci yarıya çok sert başlayacağımızı biliyorduk. O sert fikstürde aslında hatırı sayılır işler yapıyoruz. Şu ana kadar daha iyisi de olabilirdi; kendi hatalarımızdan ya da dışımızdaki etkenlerden kaybettiğimiz puanlar oldu. Onları geride bırakalım; hepsi birer gelişim vesilesidir. Tüm reaksiyonlarımız, kulüp olarak gelişimimizin basamaklarıdır. Bence çok emin adımlarla, kuvvetli bir camia olarak ilerliyoruz” diye kaydetti.

“TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Van Spor taraftarlarından da övgüyle söz eden Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, şunları söyledi; “Son maç için de taraftarımıza çok teşekkür ediyorum; bence harika bir örnekti. Skor 3-1 aleyhimizeyken dahi herhangi bir uğultu yoktu, takımı desteklemeye devam ettiler. İnanın sahadan çok onları duyduğumda çok motive oldum. Çünkü şunu düşündüm; Türkiye'deki taraftar profilinin yüzde doksanı skor 3-1 olduğunda ya susar ya da olumsuz tepki gösterirdi. Ama Vanspor taraftarı coşkuyla desteklemeye devam etti ve maçın sonunda da ödüllerini aldılar. Bu şekilde devam edelim. Daha önce de söylediğim gibi, bu oyunu oynarken beklenmedik kazalar yaşayabiliriz. Ancak filmin bu sezonki bölümü bittiğinde; elimizde önümüzdeki sezon için umut vadeden, bize güç ve gurur veren, oynadığı futbolla hepimizi mutlu etmiş bir takım olacak.”

“FRİKİK GOLÜNDE YAPACAK BİR ŞEY YOKTU”

Özbelsan Sivasspor ile oynanan ve 3 – 3 biten karşılaşmada yenilen gollere ilişkin de yorum yapan Korkmaz; “Sivas maçındaki gollerden bahsedecek olursak; frikik golünü atan Rey Manaj ile sezon başında bir ay çalışma fırsatımız olmuştu. O frikik golünün bir taktiği veya tarifi yok; o tamamen ekstrem, uluslararası basına düşecek güzellikte bir goldü. Orada yapacak bir şey yok, vuran oyuncunun kalitesine kalmış bir durum. Duran toptan yediğimiz diğer golde ise alan ve adam savunmasını içeren karma bir taktiğimiz vardı. Bir oyuncumuza rakibi marke etme görevi verilmişti ama maalesef boş bıraktı. Futbol böyle bir oyun; her hafta benzer şeyleri çalışıyoruz ama sahada bazen heyecan veya tecrübe eksikliğiyle bu hatalar yapılabiliyor. Elimizde çok fazla genç ve potansiyel oyuncu var, bu hataları yapacaklar. Bunu en başından öngördüğümüz için bu oyunu üretirken eksi taraflarımızın da olacağını söylemiştik” dedi.

“TAKIMDA BÜYÜK BİR İŞTAH VAR”

Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, değerlendirmelerini şu ifadelerle tamamladı; “Sivas maçında rakibin bizi baskı altına alarak bulduğu bir pozisyon yoktu. Yediğimiz goller, bizim hücuma çıkarken kaybettiğimiz toplardan kaynaklanan kontra ataklardı. Oyuncularımızın birbirine çarpması ya da orta sahada top kontrolü sağlanmadan öne çıkma isteği buna sebep oldu. Takımda büyük bir iştah var, sanki her maçı ilk 5 dakikada çözmemiz gerekiyormuş gibi oynuyoruz. Burada iki yolum var: Ya buna tamamen "dur" deyip kontrolü ele alacağım ya da bu ritimli oyunu oynarken aksaklıkları tamir etmeye çalışacağım. Ben ikincisine daha yakınım. Bu sene play-off'a kalmak en büyük hayalim ama kalmasak da şu an inşa ettiğimiz sistemin gücü beni mutlu ediyor. Devre arasında takıma da söyledim; bütün sorumluluk bende, sadece kendimiz gibi oynamamız gerekiyordu. Bu oyun tarzımız devam edecek ama hatalarımızı yine bu oyunu sahada oynayarak düzelteceğiz.”