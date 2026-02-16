Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erciş Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kadirasker Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulundurulduğuna dair alınan duyum üzerine ve Erciş bomba/mayın köpek unsurları ile birlikte cumhuriyet savcısının talimatıyla evde arama yapıldı.

Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, değişik markalarda 3 adet av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. ve İ.U. gözaltına alınırken, 3 adet av tüfeği nedeniyle şahıslara toplam 24 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin adli ve idari işlemler devam ediyor.