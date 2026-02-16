Teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi amacıyla Van Teknokent koordinasyonunda yürütülen BİGG ENTER ONE Tanıtım ve Lansman Toplantısı, Van’da gerçekleştirildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknoloji Transfer Ofisi ve Türkiye Bilişim Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen programda, girişimcilere TÜBİTAK 1812 BİGG Programı kapsamında 900 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

“TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMLER DESTEKLENECEK”

Programın tanıtımında konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, BiGG EnterOne Programı ile Van’da teknoloji odaklı girişimlerin destekleneceğini, genç girişimcilerin fikirlerini geliştirme ve yatırıma hazırlanma imkanı bulacağını söyledi.

Baydaş, “Bu program sayesinde genç girişimcilerimiz ve akademisyenlerimiz; iş fikrini doğrulama, iş modeli oluşturma, mentorluk desteği alma ve yatırım süreçlerine hazırlanma konusunda kapsamlı destekler alacaktır. Aşama 1 hızlandırma programı, bölgemizde teknoloji tabanlı girişimlerin daha güçlü bir şekilde filizlenmesine zemin hazırlayacaktır. Türkiye Bilişim Derneği’nin ulusal ölçekteki deneyimi ile Van Teknokent’in bölgesel gücü birleştiğinde, ortaya yalnızca bir destek programı değil; sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi çıkacaktır. Bu iş birliğinin, Van’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den dünyaya açılan nitelikli girişimlerin doğmasına vesile olacağına inanıyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

YETKİN: UYGULANABİLİR İŞ FİKİRLERİNİN ŞİRKETLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ

Van Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Van Teknokent) Genel Müdürü Yasemin Yetkin, TÜBİTAK 1812 BiGG Yatırım Programı’nın teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin ortaya çıkmasını ve bu fikirlerin ticarileşmesini amaçlayan yatırım tabanlı bir destek programı olduğunu ifade etti.

Yetkin, “Bu program aslında fikir aşamasından başlayarak iş planı hazırlığına kadar olan tüm süreci kapsıyor. Uygulayıcı kuruluş olarak girişimcilerin iş fikirlerini alıyor, değerlendiriyor, mentorluk ve eğitimlerle olgunlaştırıyor ve ardından TÜBİTAK’a sunulacak hale getiriyoruz. Amacımız, teknoloji tabanlı ve uygulanabilir iş fikirlerinin şirketleşmesine katkı sağlamak.” dedi.

“BİR ÜST AŞAMAYA DAHA GÜÇLÜ PROJELERLE GEÇMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

BiGG EnterOne Projesi’nin Van Teknokent yürütücülüğünde, Türkiye Bilişim Derneği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Yetkin, “Bu süreçte ilk aşama değerlendirmelerini uygulayıcı kuruluş olarak biz gerçekleştiriyoruz. Girişimcilerin iş fikirlerini bu aşamada ele alıyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyor ve projelerini daha sağlam bir şekilde hazırlamalarını sağlıyoruz. Amacımız, girişimcilerin bir üst aşamaya daha güçlü, daha olgun ve daha hazır projelerle geçebilmesi.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, programın kapsamı ve başvuru süreci paylaşılırken, daha önce destek almış girişimcilerin deneyimlerine de yer verildi.