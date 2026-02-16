Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Ramazan ayında vatandaşların yükünün hafifletilmesi için zincir ve yerel marketlerin indirim kampanyaları düzenlemelerini önerdi. Bunun yanı sıra alış verişlerde yerel market ve esnafların tercih edilmesini isteyen VANTSO Yönetim Kurulu, fiyat politikalarında şeffaflık ve hassasiyete vurgu yaptı.

Açıklamada, fiyat politikalarıyla ilgili sıkı denetim ve izleme süreci önerilirken, saha denetimlerinin takipçisi olunacağına işaret edildi.

VANTSO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olan mübarek Ramazan ayına kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Ramazan ayı dayanışma demidir. Birlik ve paylaşım ayıdır. İkramın ve misafirperverliğin iklimidir. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu mübarek ayın ruhuna uygun bir ticari hayatın tesisi, hemşerilerimizin refahı ve yerel ekonomimizin güçlenmesi adına aşağıdaki hususları kamuoyuyla paylaşmayı bir görev addediyoruz” denilerek, maddeler halinde aşağıdaki paylaşım yapıldı.

“1- "RAMAZAN İNDİRİMİ" ÇAĞRISI

“Tüm büyük zincir marketlerin yanı sıra yerel perakendecilerimize de çağrıda bulunuyoruz: Gelin, temel ihtiyaç ürünlerinde "Ramazan İndirimi" kampanyalarıyla vatandaşımızın yükünü hafifletelim. Sofraların bereketini hep birlikte paylaşalım.”

“2- YEREL MARKET VE ESNAFIMIZI TERCİH EDELİM”

“Ramazan ayı, dayanışma ve paylaşma ayıdır. Kentimizin ekonomik dinamiklerini ayakta tutan, istihdama katkı sağlayan ve her daim yanımızda olan perakende sektörünün yerel aktörlerini tercih etmek, Van’ın öz sermayesini korumak demektir. Vatandaşlarımızı, Ramazan alışverişlerinde "yerel kazansın, Van kazansın" bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.”

“3- FİYAT POLİTİKALARINDA HASSASİYET VE ŞEFFAFLIK”

“İş dünyası temsilcileri olarak, küresel ve ulusal ekonomik değişimlerin farkındayız. Ancak, Ramazan ayının suiistimal edilmesine, temel gıda maddelerinde haksız fiyat artışlarına gidilmesine asla müsamaha gösterilmemelidir. Üyelerimizden ve tüm işletmecilerimizden;

- Fiyat politikalarını kar marjlarını asgari düzeyde tutarak revize etmelerini,

- Etiket ile kasa fiyatı arasındaki uyuma azami dikkat göstermelerini,

- Ramazan bereketine gölge düşürecek fahiş fiyat uygulamalarından kaçınmalarını bekliyoruz.”

“4- SIKI DENETİM VE İZLEME SÜRECİ”

“Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilgili kamu kurumları; Ticaret İl Müdürlüğümüz ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde saha denetimlerinin takipçisi olacağız. Fiyat istikrarının sağlanması ve vatandaşın alım gücü dikkate alınarak vatandaşlarımızın yüzünü ısıtacak daha ulaşılabilir rakamların ortaya çıkması amacıyla perakende sektörü temsilcilerimizi sorumluluk almaya, denetleyici kamu kurumlarımızı da bu istikrarı sağlamaya davet ediyoruz. Ayrıca gıda güvenliği ve sağlıklı ürün denetimi noktasında ilgili otoritelerin hassasiyetini önemli buluyoruz.

Son olarak, kentimizi ziyaret eden yabancı misafirlerimize geleneksel ev sahipliğimizi ve kadim hoşgörümüzü bu mübarek ay vesilesiyle hissettirmeli, onları en güzel şekilde ağırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan ayının başta Vanlı hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, hayırlı alışverişler diliyoruz.”