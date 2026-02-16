Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün akran zorbalığının önlenmesi ve annelerin bilinçlendirilmesine yönelik projesi çerçevesindeki çalışmalar anlatıldı.

"Akran Anneleri Buluşuyor" adı verilen proje kapsamında kentte eğitim gören 9-10. sınıf öğrencilerinin anneleri için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda belirlenen periyotlarda organize edilen etkinliklere davet edilen anneler, belirlenen konularda psikologlar, öğretmenler ve farklı meslek gruplarından eğitmenler tarafından bilgilendiriliyor.

Projeyle, çocukların olumsuz alışkanlıklardan korunmasında en önemli unsurlardan biri olan annelerin bilinçlendirilmesi, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, çocukların aileleriyle geçirdiği nitelikli zamanın artırılması, aile içi iletişim, akran zorbalığının önlenmesi, dijital risk ve tehditlere yönelik önlemlerin alınması hedefleniyor.

"Bu dönemde öğrenciler de anneler de pek çok sorun yaşıyor"

Proje koordinatörü Gülseren Erden, AA muhabirine, projeye geçen yıl kasım ayında başladıklarını ve her ay iki etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Projenin lise çağında öğrencileri olan annelere yönelik olduğunu anlatan Erden, "Özellikle lise 1 ve 2. sınıfta öğrencileri olan anneleri bir araya getiriyoruz. Lise dönemi hem öğrenciler hem de ebeveynler için özel bir dönem. Bu dönemde öğrenciler de anneler de pek çok sorun yaşıyor. Özellikle sosyal baskı, akran zorbalığı, gelecek ve akademik kaygı gibi sorunlar olabiliyor. Biz de her anlamda ebeveynlere ve çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı durumlarda daha uzman kişilere ihtiyaç duyulabiliyor. Proje kapsamında aynı sorunları yaşayan anneleri bir araya getirerek birbirlerinden bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Projenin sadece eğitim faaliyeti olmadığını, annelerle birlikte kitap okuma ve kitap tahlili etkinliği düzenlediklerini, kurum ziyaretleri yaptıklarını belirten Erden, şöyle devam etti:

"Akran zorbalığına yönelik de çalışmalarımız oluyor. Kitap tahlili yaparken bu konu da açıldı. Oldukça hassas çünkü canlarından çok sevdikleri evlatlarını topluma ve okula emanet eden annelerin en çok zorlandığı konulardan biri. Biz de bu konunun sebeplerini, çözüm noktalarını, zorbalığa uğrayan çocukların yapabilecekleri davranışları ve bunun nedenlerini beraber analiz ederek çözümler geliştirmeye çalışıyoruz."

"Ahlaklı ve merhametli çocuklar yetiştirmemiz gerektiğini konuşuyoruz"

Üç çocuk annesi Ferda Uğurlu, proje etkinliklerine katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Projeyi duyduğum zaman hem çok heyecanlandım hem de çok sevindim. Biz anne ve babalar olarak çocuklara rehberlik görevini üstlenmiş durumdayız. Onlara doğru yolu göstermek için bizim de bilinçlenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çok değerli bir proje ve içinde yer aldığım için çok mutluyum. Çocuklarımızla da merhamet duygusunu elden bırakmayarak konuşuyoruz. Toplumda kendilerine yer edinebilmelerinin zorbalıkla değil, merhametle olabileceğini anlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılan 2 çocuk annesi Ferah Manas ise "Projeyi anneler olarak verimli buluyoruz. Toplumda iyi eğitimin ve başarının dışında ahlaklı ve merhametli çocuklar yetiştirmemiz gerektiğini konuşuyoruz." dedi.