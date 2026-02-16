Bugünden itibaren 400 bin TL’nin üzerindeki kredi kartı limitleri kademeli olarak düşürülecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan karar, yüksek kredi kartı limitlerini ilgilendiriyor.

400 bin liralık sınır istisna oldu ve yüksek limitler düşürüldü. Limit artırımı için yeni kurallar devreye geçti.

BDDK kararıyla kredi kartı limitleri, bugün itibarıyla yeniden hesaplanacak.

400 bin lira sınırı istisna kapsamına alınırken, yüksek limitli kartlarda düşüş yaşanabilecek.

Limit artırımı için ise yeni kurallar devreye girecek.

Kararın amacı aşırı borçlanmayı ve enflasyonu kontrol altına almak olarak açıklandı.

BANKALARA 3 AY SÜRE TANINMIŞTI

Bankalara, sistem altyapılarını yenilemeleri ve müşterilerin gelir teyidi süreçlerini dijital kanallar üzerinden yürütmeleri için 3 ay süre tanındı.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

BDDK’nın bankalara verdiği süre 15 Şubat’ta doldu. Bugünden (16 Şubat 2026 Pazartesi) gününden itibaren kredi kartı limitleri, yeni düzenlemeye göre güncellenecek.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI LİMİT DIŞI BIRAKILDI

Eğitim ve sağlık harcamalarının ise toplam limit hesaplamasında olumsuz etkilenmemesi istendi. Bu kural, kullanıcı mağduriyetini önlemek için getirildi.

TEK KART DEĞİL TOPLAM LİMİT ESAS ALINACAK

Yeni uygulamada bir kişinin farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak.

EĞER KARTINIZIN LİMİTİ 400 BİN LİRANIN ALTINDA İSE

Toplam limiti 400 bin liranın altında olan kart sahiplerinin limiti düşürülmeyecek.

Ancak birden fazla bankadan alınan kartların toplamı 400 bin lirayı aşıyorsa, istisna kapsamına girilmeyecek.

400 BİN LİRA ALTINA “GELİR BELGESİ ZORUNLULUĞU” YOK

Düzenlemeye göre, yapılan hesaplama sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşen kişiler, bu tutara kadar yapacakları limit artış taleplerinde gelir belgesi sunmak zorunda kalmayacak.

Örneğin limiti 300 bin liraya düşen bir kart sahibi, 400 bin liraya kadar artış talep edebilecek. Ancak 400 bin liranın üzerindeki taleplerde resmi gelir belgesi istenecek.

400 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ KARTLARDA LİMİT SİLİNMESİ:

400 bin liranın üzerindeki limitlerde kullanılmayan kısmın belirli oranı silinecek.

Toplam limiti 400 bin-750 bin TL arasında olan kartlarda limitler yüzde 50 azaltılacak.

750 bin TL’nin üzerindeki limitlerde ise kesinti oranı yüzde 80 olacak.

ÖRNEK:

-600 bin lira limitli bir kartta bir yıl boyunca 400 bin lira harcama yapıldıysa, kalan 200 bin liranın yüzde 50’si yani 100 bin lirası düşülecek ve kart limiti 500 bin liraya gerileyecek.

-Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i kadar azaltım yapılacak. Yani burada harcama alışkanlığı kartın limitini belirlemede etkin olacak.

YENİ KART BAŞVURULARINDA SIKI KURALLAR

2026 itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net sınırlar uygulanacak:

1- İlk yıl kart limiti, aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak.

2- İkinci yıldan itibaren bu oran en fazla 4 katına çıkarılabilecek.

3- Limit belirlemede net gelir esas alınacak.

4- Bankalar kart limitini belirlerken; kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.

YAPILANDIRMA İMKANI

Dönem borcunu ödeyemeyen kredi kartı sahipleri ve 30 günü aşan gecikmeye düşmüş ihtiyaç kredileri için en fazla 48 aya kadar yapılandırma hakkı tanındı. Başvuruların 3 ay içinde yapılması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE KREDİ KARTI KULLANIMI

Türkiye’de 2025 yılında kredi kartlarıyla yapılan harcamalar 20,4 trilyon TL’ye çıktı. Toplam kartlı ödeme hacmi ise 24 trilyon TL’yi aştı. Bu durum, kredi kartlarının birçok hane için adeta bir finansman aracına dönüştüğünü gösteriyor.