Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılı itibarıyla gelir vergisi faal mükellef sayılarının illere göre dağılımı belli oldu. Türkiye geneline ilişkin bilgilerin yer aldığı verilerde, Van’daki faal mükellef sayıları da yer aldı. Ayrıca 2026 yılı Ocak ayında faal mükellef sayısı da istatistiklere yansıdı.

Türkiye genelinde 2025 yılı itibarıyla toplam faal mükellef sayısı 3 milyon 6 bin 533 olarak kaydedilirken, 2026 yılı Ocak ayında bu sayı 2 bin 743 kişi azalarak 3 milyon 3 bin 790’a geriledi. Bir aylık süreçte Türkiye genelindeki faal mükellef sayısında yaşanan düşüşün yüzde 0,09 düzeyinde olduğu belirlendi.

Aynı şekilde Van’da da 2025 yılı itibarıyla 24 bin 83 olan faal mükellef sayısı, 2026 yılı Ocak ayında 416 kişi artarak 24 bin 499’a yükseldi. Buna göre Van’da faal mükellef sayısı bir aylık dönemde yüzde 1,73 oranında artış gösterdi.