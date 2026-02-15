Ramazan ayına sayılı günler kala Van’da alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Bu kapsamda temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan kolileri de satışa sunuldu. Marketlerde yer alan kolilerin fiyatlarının ortalama 825 TL seviyesinde olduğu görüldü.

Ramazan kolilerinin içeriğinde genellikle şehriye, makarna çeşitleri, toz şeker, pirinç, çay, yağ, reçel ve tuz gibi temel gıda ürünleri bulunuyor. Koliler, bir hanenin yaklaşık bir haftalık temel mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanıyor.

Ramazan kolilerinin fiyatı ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan market müdürü Mehmet Ortakçı, bu yıl en uygun Ramazan kolisi fiyatının 825 TL olduğunu söyledi.

Ortakçı, “En uygun Ramazan kolisi fiyatı 825 TL. Ancak zaman zaman hayırseverler, kolilere daha fazla ürün eklenmesini isteyebiliyor. Bu durumda talep edilen ürünlere göre kolinin içeriği genişliyor ve fiyat da buna bağlı olarak artırılabiliyor.” dedi.

Ortakçı, Ramazan ayı öncesinde alışverişlerin arttığı Van’da, Ramazan kolilerinin özellikle temel gıda ihtiyacını toplu şekilde karşılamak isteyenler tarafından tercih edildiğini söyledi.