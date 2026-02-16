İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 18 Şubat Çarşamba günü sahasında Sipay Bodrum FK’yı konuk edecek.
Kırmızı-siyahlı Van ekibi, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Hazırlıklarını sürdüren temsilcimizde gözler kritik mücadeleye çevrilirken, taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları da netlik kazandı.
Karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekleyen kırmızı siyahlı Vanspor taraftarları için biletler bugün itibarıyla satışa sunuldu.
İŞTE BİLET FİYATLARI
İmaj Altyapı Van Spor FK – Sipay Bodrum FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:
Ev sahibi Doğu – Batı Maraton: 75 TL
Kale Arkası: 50 TL
Misafir Tribünü: 48 TL
Biletler, Biletinial uygulaması üzerinden satışa çıktı.
Mücadele, 18 Şubat Çarşamba günü saat 17.00’de Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.