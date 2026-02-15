Trendyol 1. Lig’in 25. Haftasında deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile karşılaşan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 3-1 yenik duruma düştüğü maçta pes etmedi ve skoru 3 - 3'e getirerek sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

TARAFTAR FAKTÖRÜ

Zorlu deplasmanda İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü taraftarları takımını yine yalnız bırakmadı.

Kendilerine ayrılan bölümde yer alarak 90 dakika boyunca takımını destekleyen taraftarlar Vanspor’un geri dönüşünde itici gücü oldu.

Hem iç saha maçlarında hem deplasmanda takımına büyük destek veren taraftarlar, futbolcuların motive olmasına önemli katkı sağlıyor.

"TARAFTARLARIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz da taraftarlara teşekkür etti.

Korkmaz; "Deplasmanda ve ekran başında bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan, her koşulda takımının arkasında duran büyük taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Skor ne olursa olsun inancını ve desteğini kaybetmeyen bu camia, bizim en büyük gücümüz. Oyuncularımız sahada o geri dönüşü yaparken, bu desteği her an hissetti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederim" dedi.