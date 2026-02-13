Muş Sentetik Saha’da oynanan mücadelede Van temsilcisi, son dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF U19 Gelişim Ligi 10. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü U19 Takımı, zirve yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

GOL 90. DAKİKADA GELDİ

TFF U19 Gelişim Ligi’nde 3. devrenin 14. haftasında deplasmana çıkan kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşma boyunca oyun üstünlüğünü elinde tuttu. Maçın başlamasıyla birlikte etkili ataklar geliştiren Van ekibi, yakaladığı fırsatları değerlendirmekte zorlandı.

Karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan 9 numaralı futbolcu Boran Yağızer, 90. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İmaj Altyapı Van Spor FK, Muratspor’u 1-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

PUAN 30’A YÜKSELDİ

Bu galibiyetle puanını 30’a çıkaran Van temsilcisi, bir maç eksiğiyle liderle arasındaki puan farkını 4’e indirerek 3. sırada tamamladı.

Grupta oynanan diğer karşılaşmalarda ise; Erzurumspor FK, sahasında Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü’nü 7-1 mağlup etti. Alagöz Holding Iğdır FK ise kendi sahasında Tatvan Yeni İdman Yurdu Spor’u 5-1’lik skorla geçti.

14. HAFTA SONRASI U19 GELİŞİM LİGİ 10. GRUP PUAN DURUMU

1-Erzurumspor FK – 34 puan

2-Alagöz Holding Iğdır FK – 33 puan

3-İmaj Altyapı Van Spor FK – 30 puan

4-Muratspor – 10 puan

5-Tatvan Yeni İdman Yurdu Spor – 7 puan

6-Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü – 4 puan