Trendyol 1. Lig’de temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta Özbelsan Sivasspor ile karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta temsilcimizin 2. devrede muhteşem dönüşü takıma 1 puanı getirdi.

Ev sahibi ekip sahaya; Gökhan Akkan, Uğur Çiftçi (Dk. 21 Mert Çelik), Emirhan Başyiğit, Aaron Christopher Billy Ondele Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Daniel Avramovski), Charilaos Charisis (Dk. 46 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan, Valon Ethemi (Dk. 74 Aly Malle), Jonathan Theophilus Okoronkwo (Dk. 84 Bekir Böke) ve Rei Manaj ilk 11’i ile çıktı.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise; Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Sabahattin Destici, Naby Youssouf Oulare (Dk. 40 Ivan Cedric), Mehmet Özcan (Dk. 81 Bekir Can Kara), Aliou Badara Traore, Erdem Seçgin (Dk. 46 Jefferson), Santeri Wainö Emil Hostikka (Dk. 86 Hasan Bilal), Oğulcan Çağlayan (Dk. 81 Emir Bars) ve Kenneth Obinna Mamah ilk 11’i ile mücadele etti.

Maç, Vansporlu futbolcuların vuruşuyla başladı. Müsabakaya etkili ve baskılı başlayan taraf Özbelsan Sivasspor oldu.

Ev sahibi ekip aradığı gölü erken buldu. Maçın 8. dakikasında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Valon Ethemi topu ceza sahası içine kesti. Defans oyuncularını aşan topa son dokunan isim Aaron Christopher Billy Ondele Appindangoye oldu. Meşin yuvarlak Van Spor ağlarıyla buluştu: 1 – 0.

Bu golden sonra da ev sahibi ekibin atakları devam etti. 20. dakikada gelişen Özbelsan Sivasspor atağında yine Volan Ethemi’nin asistinde topla buluşan Rey Manaj ikinci kez topu Van Spor filelerine taktı: 2 – 0.

Bu gole Van Spor FK iki dakika sonra karşılık verdi. Gelişen Van Spor FK atağında Mehmet Özcan’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kenneth Obinna Mamah, düzgün bir vuruş yaparak golü buldu ve farkı 1’e indirdi: 2 – 1.

Ancak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün gol sevinci kısa sürdü. Ev sahibi ekibin 30. dakikada kazandığı serbest vuruşu kullanmak üzere topun gerisine geçen Rey Manaj, güzel bir vuruşla farkı yeniden 2’ye çıkardı: 3 – 1.

Maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve Özbelsan Sivasspor soyunma odasına 3 – 1’lik üstünlükle gitti.

Müsabakanın ikinci devresinin başlarında ev sahibi ekip yine önemli pozisyonlar buldu. İlerleyen dakikalarda Van Spor FK dengeyi kurmayı başardı.

Maçın 69. dakikasında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü hızlı çıktı. Bu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kenneth Obinna Mamah, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 3 – 2.

2. devrede oyunun hakimiyetini 70. dakikadan sonra eline alan Van ekibi, etkili pozisyonlar yakaladı. Beraberlik golü için zorlayan kırmızı siyahlı Vanspor, aradığı golü son dakikalarda buldu. Son dakikalarda sahneye Muhammet Ensar Çavuşoğlu çıktı. 90+5’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Çavuşoğlu takımına beraberliği getiren golü attı.

Son bölümlerde takımların çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.