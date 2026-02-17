Trendyol 1. Lig 26. Hafta maçında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü yarın Van Atatürk Şehir Stadı’nda zorlu bir sınava çıkacak. Sahasında kazanarak play-off hattına yürümek isteyen temsilcimizde tecrübeli teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Korkmaz, sakat futbolcular ile ilgili de bilgi verdi.

“ERDİ AYNI YERDEN SAKATLANDI, REGİS İÇİN SABIR…”

Tecrübeli Teknik Direktör Korkmaz, Ankara’da yaptıkları hazırlıklar esnasında Erdi Dikmen’in yeniden sakatlandığını belirterek, “Erdi tekrar aynı yerinden sakatlandı. Bu bizim için önemli bir kayıp.” dedi.

Savunma hattında genç oyuncuların görev yaptığına dikkat çeken Korkmaz, takımın özellikle stoper bölgesinde tecrübe eksikliği yaşadığını ancak bu süreci çalışarak aşacaklarını ifade etti.

“REGIS’İN ZAMANA İHTİYACI VAR, ENSAR VE SEBAHATTİN KART CEZALISI”

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Xecs Regis’in antrenmanlara yeni başladığını kaydeden teknik direktör Korkmaz, oyuncunun fiziksel durumuna vurgu yaparak, “Regis iki buçuk aydır takım antrenmanı yapmıyor, bu çok uzun bir süre. O yüzden kısa vadede kimsenin büyük bir beklenti içine girmemesi gerekiyor. Zamana ihtiyacı var. Ama ben onu büyük bir özlemle bekliyorum” diye kaydetti.

Oğulcan Çağlayan’ın son maçta küçük bir sakatlık yaşadığını söyleyen teknik adam, Ensar ile Sebahattin’in kart cezalı olduğunu açıkladı. Batuhan İşçiler’in omzunda bir rahatsızlık bulunduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, “Çarşamba günkü maçta oynayabilir. Oynamazsa da çok uzun sürecek bir durum değil” diye kaydetti.

“GENÇ OYUNCULARIMIZ HATA YAPACAK, BİZ SAHADA TAMİR EDECEĞİZ”

Takımın yaş ortalamasına dikkat çeken Osman Zeki Korkmaz, özellikle kritik mevkilerde görev yapan oyuncuların büyük bölümünün 25 yaş altı olduğunu vurguladı.

Genç kadronun zaman zaman psikolojik iniş-çıkışlar yaşayabildiğini anlatan Korkmaz, bunun maç tecrübesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Korkmaz, “Belli bölümlerde ani ve beklenmedik riskler alıyoruz. Bu da oyunun dengesini etkileyebiliyor. Oradaki rolleri daha netleştirerek futbolcu arkadaşlarımızın daha sağlıklı karar vermesini sağlamamız gerekiyor. Ama biz bu hataları oyunu oynayarak, sahada tamir ederek yolumuza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“POPÜLİST VE GEREKSİZ PAYLAŞIMLAR YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Erzurumspor FK resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla ilgili soruya da yanıt veren Korkmaz, “Biz motive olmak için o tür paylaşımlara ihtiyaç duyan bir takım değiliz. Hayat ve futbol felsefemiz, nerede olursak olalım, kimle oynarsak oynayalım kazanmak üzerine kurulu. O yüzden küçük şeylere takılmıyoruz. Zaten arayıp yanlış anlaşıldığını söylediler. Erzurumspor’u, camiasını ve Erzurum şehrini kişisel olarak çok seviyorum. Ancak oradaki bir medya yöneticisinin zaman zaman popülist ve gereksiz paylaşımlar yaptığını düşünüyorum. Bu tür sorumsuz açıklamalar bireyseldir, camialara mal edilemez. Biz motive olmak için böyle şeylere ihtiyaç duymuyoruz; futbol anlayışımız her şartta kazanmak üzerine kurulu. Bunlar küçük meseleler.” ifadelerine yer verdi.

Rakip camialara karşı saygılı bir duruş sergilediklerini vurgulayan Korkmaz, sporun saha içinde kalması gerektiğini belirtti.

“BÜTÜN VANSPOR CAMİASINI BEKLİYORUZ”

Sipay Bodrum FK karşılaşmasının tempolu ve mücadele gücü yüksek geçeceğini belirten Osman Zeki Korkmaz, Vanspor taraftarına özel bir çağrıda bulunarak, “Bence Bodrum maçı güzel bir maç olacak. Sahada dinamik, canlı ve ne yaptığını bilen bir Vanspor olacak. Biz bütün Vanspor camiasını bu maça bekliyoruz.” dedi.