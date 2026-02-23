Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut öncülüğünde; kurum amirleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla yürütülen çalışmada, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde yaşayan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Özalp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, doğadaki her canlının korunması gerektiği vurgulanarak, merhamet ve sorumluluk bilinciyle bu tür çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bırakma faaliyetlerinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, vatandaşlara da çağrıda bulunularak imkânlar dâhilinde doğaya yem bırakılması ve çevreye karşı daha duyarlı olunması istenildi.