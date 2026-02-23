Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024–2025 yılı spor istatistikleri, Türkiye’deki spor kulüplerinin güncel verilerini paylaştı. Raporda ülke genelindeki toplam kulüp sayılarının yanı sıra illere göre dağılım verileri de yer aldı.

2025 yılı Ocak ayında kayıt altına alınan bilgilere göre Türkiye genelinde dondurulan toplam spor kulübü ve Spor A.Ş. sayısı 190 oldu. Faal durumda olan spor kulübü ve Spor A.Ş. sayısı ise 25 bin 930 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde toplam spor kulübü sayısı ise 26 bin 120 olarak açıklandı.

İstanbul, 5 bin 725 spor kulübü ile Türkiye’de en fazla kulübün bulunduğu il olurken, Gümüşhane 30 spor kulübü ile listenin son sırasında yer aldı.

Aynı dönemde Van’da dondurulmuş spor kulübü bulunmazken, faal durumda olan spor kulübü sayısı 240 olarak kayıt altına alındı.

Bölgede Malatya 278 spor kulübü ile ilk sırada, Erzurum 267 kulüp ile ikinci sırada bulunurken, Van ise 240 kulüp ile üçüncü sırada yer aldı.