Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İran Başkonsolosluğu’nun Van’da açılmasına giden sürece ilişkin Wanhaber’e konuştu. Sürecin kolay olmadığını belirten Takva, konsolosluğun Van için yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda ekonomik ve turistik açıdan da stratejik bir kazanım olduğunu ifade etti.

Takva, konsolosluk sürecinin yıllara yayılan bir çabanın ürünü olduğunu belirterek, özellikle Mevlüt Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde önemli bir eşiğin aşıldığını söyledi. Daha önce Van’da yapılan bir toplantıda Van’da Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği kurulması için söz alındığını hatırlatan Takva, bu adımın sürecin kurumsallaşmasında belirleyici olduğunu dile getirdi.

“KONSOLOSLUK MESELESİ ÇOK EMEK VERDİĞİMİZ BİR SÜREÇ”

Yıllardır Erzurum ve Trabzon’da bulunan konsolosluklara işaret eden Takva, Van’ın bu anlamda uzun süre ihmal edildiğini belirterek, “Konsolosluk meselesi çok emek verdiğimiz bir süreç, biz bu iş için gerçekten çok uğraştık. Özellikle Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, yapılan bir toplantıda Van’da Dışişleri Bakanlığı temsilciliğinin kurulması için söz aldık, o dönemde büyükelçi atandı.

Şu anda eski Tekel Binası’nın Dışişleri Bakanlığı temsilciliği olması yönünde çalışmalar yürütülüyor. Ben kendimi ekip arkadaşlarımla birlikte bu konuda şanslı hissediyorum. Çünkü yıllardır Erzurum’da, Trabzon’da konsolosluk vardı ve biz hep bunu eleştiriyorduk. ‘Neden Van’da yok?’ diyorduk ve şimdi var. Binalarını tuttular, başkonsolos geldi, idari ve mali işler yöneticisi atandı.

Artık İran’la temaslarımızı Erzurum üzerinden, Trabzon üzerinden değil, burada, burnumuzun dibinde olan başkonsolosluk üzerinden yürüteceğiz. Bu noktaya kolay gelinmedi, İran’la kurulan bu ilişkilerin tamamında Ticaret ve Sanayi Odası’nın çok ciddi emeği var.” ifadelerini kullandı.

Her seçim döneminde İran Cumhurbaşkanlığı’na mektup yazdıklarını belirten Takva, bu ilişkinin kurumsal bir zemine oturması için sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Ancak bu sürecin tek bir kurumun ya da kişinin çabasıyla sürdürülemeyeceğini aktaran Takva, Van’daki tüm aktörlere çağrıda bulundu.

“DİPLOMATİK, TİCARİ VE TURİSTİK AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM”

Takva, “İran Başkonsolosu bizzat gelip Ticaret ve Sanayi Odası’nda teşekkür etti ve ‘Buradaki varlık sebebimiz yüzde yüz sizin emeğinizdir’ dedi. Biz her seçim döneminde İran Cumhurbaşkanlığı’na mektup yazdık. Bu ilişkinin kurumsal bir zemine oturması için sürekli çaba gösterdik, ama bunu tek başıma yapmak istemiyorum. Bu şehirde herkesin bu sürece sahip çıkması lazım.

Bugün İran Başkonsolosluğu’nun Van’da açılmış olması, kentin diplomatik, ticari ve turistik kapasitesi açısından çok önemli bir kazanımdır. Artık ilişkilerimizi daha hızlı, daha sağlıklı ve daha kurumsal bir zeminde yürüteceğiz. Biz iz bırakmak istiyoruz, bugün yazılmasa bile bir gün bu emeğin yazılacağına inanıyorum.” dedi.

Yapılan çalışmaların ileride kentin hafızasında yer edeceğini ifade eden Takva, bu sürecin Van adına kalıcı bir iz bıraktığını sözlerine ekledi.