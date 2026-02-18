Van’da Ramazan ayında satılacak olan Ramazan pidesi için fırıncı esnafının uygulayacağı fiyatlar netleşti. Van Lokantacılar Fırıncılar ve Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, bu yıl ramazan pidesinin 300 gram olarak 25 TL’den satışa sunulacağını açıkladı.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada; un, maya, mazot, işçilik, kira ve diğer gider kalemlerindeki artışların fiyat düzenlemesini zorunlu kıldığı belirtildi. Van’da vatandaşın alım gücünün gözetildiğini ifade eden Fırıncılar Odası Başkanı Işık, fırıncı esnafı ve üst kuruluşlarla yapılan görüşmeler ile uzlaşma komisyonu süreci sonrası fiyatların belirlendiğini aktardı.

Ramazan ayında Van’da 300 gram ramazan pidesinin 25 TL’den satılmasına karar verilirken, Ramazan boyunca “Askıda Ramazan Pidesi” uygulamasının da hayata geçirileceği bildirildi.

Işık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gün ve gün un, maya, mazot, işçilik, kira ve diğer gider kalemlerine gelen zamlar ekmek fiyat artışını zaruri kılmıştır. Ramazan ayında da Türkiye genelinde susamlı ve yumurtalı çiftli pide ekmeği fiyatı 35 TL ile 45 TL arasında belirlenmiştir. Fırıncı esnafımız ve üst kuruluşlarımızla yaptığımız toplantılarda değişen yönetmelik gereği uzlaşma komisyonundan sonra, daha önce belirlenen rayiçte 200 gr. sade pide 15 TL, 150 gr çörek 20 TL olarak belirlenmişti. Vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurularak, fırıncı esnafımız tarafından; ramazan pidesinin Türkiye’de alınan fiyatlardan daha uygun bir fiyata satılması kararlaştırılmıştır. Alınan bu kararda oda başkanı olarak tüm fırıncı esnafıma şükranlarımı sunarım. Ayrıca fırınlarımızda askıda Ramazan pidesi kampanyası başlattığımızı da duyurmak isterim.”