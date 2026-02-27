Geçtiğimiz günlerde motorine zam gelmiş, birçok yerde fiyatlar 60 liranın üzerine çıkmıştı.

Şimdi ise gözler benzine çevrildi.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum da yakın vadede akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

BENZİNE ZAM

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor.

ABD, İran'la görüşmeleri sürdürse de uçak gemilerinin Orta Doğu'ya konuşlanması petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir çıkışa neden oluyor.

NE KADAR ZAM GELİYOR

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 lira zam yapılması bekleniyor.

MOTORİN İLK KEZ 60 LİRAYI AŞTI

Geçtiğimiz günlerde de motorin fiyatlarına yüzde 4,16 oranında zam gelmiş ve tarihinde ilk kez 60 lirayı geçmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.