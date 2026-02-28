Van kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, beraberinde altyapı ve temizlik sorunlarını getirdi. Özellikle şehir merkezinde cadde ve sokaklarda biriken kar suları hem vatandaşları hem de esnafı mağdur etti. Eriyen kar sularının altyapı yetersizliği nedeniyle caddelerde birikmesi, bazı noktalarda su taşkınlarına yol açtı.

"Çarşının göbeğinde bile çalışma yok"

Çarşı merkezindeki esnaf, en işlek sokaklarda da bir temizlik çalışmasının olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Yeterli personel bulunmasına rağmen sahada ekiplerin görülmemesinin kabul edilemez olduğunu belirten esnaf, "Kar yağdığında kar küreyen yok, normal günlerde ise ara sokaklar çöpten geçilmiyor" dedi.

"Ramazan ayında çarşıda yürümek işkenceye döndü"

Vatandaşlar da, özellikle Ramazan ayında alışveriş için çıktıkları şehir merkezinde karşıdan karşıya geçmekte dahi zorlandıklarını dile getirdi. Eriyen kar sularının oluşturduğu su birikintileri ve temizlenmeyen kar yığınları nedeniyle çarşıda dolaşmanın adeta işkenceye dönüştüğü ifade eden vatandaşlar, birçok noktada yola inmek zorunda kaldıklarını, bunun da trafik güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Esnaf ve vatandaşlar, hem Van Büyükşehir Belediyesi’nin ana arterlerde hem de İpekyolu Belediyesi’nin ara sokaklarda daha etkin, planlı ve koordineli çalışma yürütmesi gerektiğini vurguladı. Kar yağışının olağan bir doğa olayı olduğunu hatırlatan bölge sakinleri, bunun kriz değil rutin bir belediyecilik hizmeti kapsamında yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kent merkezinin bir an önce kapsamlı bir temizlik çalışmasıyla düzene kavuşturulması istendi.