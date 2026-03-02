Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'ya ev sahipliği yapan tarihi Van Kalesi, dolunay evresine yaklaşan ayın etkileyici görüntüsüyle adeta bir tabloyu andırdı.

Güneşin batışıyla birlikte ufuk çizgisinde beliren şişkin ay, Van Kalesi'nin görkemli silüetiyle birleşerek kentin semalarında görsel bir şölen oluşturdu. Dolunay öncesi en parlak ve büyük hallerinden birine bürünen ay, kalenin binlerce yıllık surları üzerinde yükselirken görsel şölen sundu.

"Tarih ve doğanın eşsiz uyumu"

Van Gölü kıyısında bulunan ve sarp kayalıklar üzerine kurulu olan tarihi kale, gökyüzündeki berraklık, kalenin mimari detaylarını ve çevresindeki eski Van şehri kalıntılarını belirginleştirerek izleyenleri adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Urartu döneminden günümüze uzanan görkemli yapısıyla kentin simgelerinden biri olan Van Kalesi'nin silueti, Horhor Medresesi Camii ve Süleyman Han Camii, gökyüzünde yükselen parlak ve dolgun ayla birleşince ortaya etkileyici manzaralar çıktı.