Van’da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Ancak kar Van’ı terk etmiyor. Bugün ve yarın kar yağışının beklenmediği Van’da Çarşamba ve Perşembe günleri yeniden kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, ayrıca buzlanma ve don olayları ile çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji bu konularda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

VAN’DA BEKLENEN HAVA DURUMU VERİLERİ ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Tuşba:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Edremit:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Bahçesaray:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Başkale:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Çaldıran:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Çatak:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Erciş:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Gevaş:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Gürpınar:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Muradiye:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Özalp:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu

Saray:

02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu

03 Mart Salı: Parçalı bulutlu

04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı

05 Mart Perşembe: Kar yağışlı

06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu