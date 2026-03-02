Van’da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Ancak kar Van’ı terk etmiyor. Bugün ve yarın kar yağışının beklenmediği Van’da Çarşamba ve Perşembe günleri yeniden kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, ayrıca buzlanma ve don olayları ile çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji bu konularda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.
VAN’DA BEKLENEN HAVA DURUMU VERİLERİ ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Tuşba:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Edremit:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Bahçesaray:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Başkale:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Çaldıran:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Çatak:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Erciş:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Gevaş:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Gürpınar:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Muradiye:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Özalp:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu
Saray:
02 Mart Pazartesi: Çok bulutlu
03 Mart Salı: Parçalı bulutlu
04 Mart Çarşamba: Kar yağışlı
05 Mart Perşembe: Kar yağışlı
06 Mart Cuma: Parçalı bulutlu