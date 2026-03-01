Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM), 2025 yılı için hazırladığı faaliyet raporunu paylaştı. "Yaşam Boyu Eğitim" mottosuyla hareket eden merkez, bireylerin mesleki gelişime katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimleri paylaştı. Bilgilere göre YÜSEM, 2025 yılı içerisinde farklı uzmanlık alanlarını kapsayan tam 39 ayrı eğitim ve sertifika programı hayata geçirdi.

Yayımlanan faaliyet listesinde en büyük payı, mesleki uzmanlık kazandıran "Bilirkişilik Temel Eğitimi" programları aldı. Yıl geneline yayılan 18 farklı bilirkişilik eğitim grubuyla adli süreçlerde uzmanlaşmak isteyen kişilere geniş bir alan açıldı.

Bunun yanı sıra listenin diğer başlıkları ise şunlar oldu:

İstihdam Odaklı Teknik Kurslar: İŞKUR ve Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında "Tekstil Teknolojileri Teknikerliği" ve "Elektrik Tesisatçısı" gibi doğrudan istihdama yönelik teknik eğitimler verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Daha kısa ve net hale getirilebilir: “Yıl boyunca verilen ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ ile iş dünyasındaki yasal standartlara destek sağlandı.

Sosyal ve Kişisel Gelişim: "Aile Danışmanlığı", "Öğrenci Koçluğu", "Manevi Rehberlik" ve "Pilates Eğitmenliği" gibi sertifika programları ile toplumsal gelişime ve bireysel kariyer basamaklarına katkı sunuldu.

Akademik Destekler: "9. Dönem Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı" ve "Finansal Okuryazarlık" gibi spesifik alanlardaki eğitimlerle de akademik ve teknik yetkinlikler arttırıldı.