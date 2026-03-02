AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk’ün halası Nigar Kanat hayatını kaybetti. Kanat’ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Kayatürk’e taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır temennisinde bulunuldu.

Öte yandan birçok siyasi isim de yayımladıkları mesajlarla Milletvekili Kayatürk ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



Paylaşımlarda, Nigar Kanat’a rahmet, kederli ailesine ise sabır ve metanet temennileri yer aldı.