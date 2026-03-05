Van'da dün akşam akşam saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimlerde trafiği etkiledi. Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarıyla ilerleyebildi.

"Van'da 10 yerleşim yerinin yolu kapalı"

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırmasıyla Bahçesaray'da 8 ve Başkale ilçesinde 2 olmak üzer 10 yerleşim yerinin yolu ulaşım kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutmak için yoğun mesai harcadı. Yetkililer sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı.