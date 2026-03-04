Doğu Anadolu'nun incisi Van'da akşam saatlerinde ufuk çizgisinden yükselen dolunay, kentin 2 bin 700 yıllık simgesi olan Van Kalesi ile bir araya gelerek mest eden görüntüler oluşturdu. Urartu Krallığı'na başkentlik yapmış olan kadim Tuşba topraklarında tarih ile gökyüzünün buluştuğu bu özel an, kentin doğal ve kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dolunay, Van Kalesi zirvesindeki tarihi Süleyman Han Camii ve Türk bayrağı ile birleşince izlemeye değer bir manzara ortaya çıktı.

Tarihin gölgesinde ay ışığı

Kentin inanç turizmindeki simge mekanları arasında yer alan tarihi Süleyman Han Camii, Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından milattan önce 840-825 yıllarında Van Gölü kıyısındaki 1345 metre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki kayalık alanın üzerine kurulan Van Kalesi'nin zirvesinde yer alıyor.

Yapılış zamanı belli olmayan ancak 1534'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir ettirildiği bilinen tarihi caminin Van'da meydana gelen depremlerde hasar gördüğü, 1915-1918 Rus işgali sırasında ise yıkıldığı kaynaklarda yer alıyor.