Van Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime 1 gün (yarın) ara verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 27 Şubat Cuma günü(yarın) il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildi.

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca 0-6 yaş çocuğu bulunan kamu çalışanı annelerin de aynı gün idari izinli olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 27.02.2026 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.

0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır.”