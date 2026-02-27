Van'a yeni hekim kadroları tahsis edildi. Kadroların 41’i uzman hekim, 59’u ise tabip olarak belirlendi.

Sağlık hizmetlerindeki hekim ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası sonuçlandı. Kura kapsamında Van’a 41 uzman hekim ve 59 tabip olmak üzere toplam 100 kadro verildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen 127. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında; ilimize 41 Uzman Hekim ve 59 Hekim olmak üzere toplam 100 kadro tahsis edilmiştir. İlimizde yeni görevlerine başlayacak hekimlerimize başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.