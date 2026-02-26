Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin evlilik verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde 2025 yılında 552 bin 237 çift evlenirken, Van’da evlenen çift sayısı 7 bin 212 oldu. Açıklanan raporda, hem ülke genelinde hem de Van’da evlenme yaşının 2001’e kıyasla yükseldiği görüldü.

2001 yılında Türkiye genelinde erkeklerde ortalama evlenme yaşı 27,6, kadınlarda 23,4 olarak kaydedilmişti, 2025’te ise bu yaş erkeklerde 31,4’e, kadınlarda 28,5’e çıktı. Van’da da benzer bir tablo seyretti. 2001’de erkeklerde 27,5, kadınlarda 23,3 olan ortalama evlenme yaşı; 2025’te erkeklerde 29,2’ye, kadınlarda 26,0’a yükseldi. Son 24 yılda hem Türkiye genelinde hem de Van’da evlilik yaşı birkaç yıl ileri taşındı.

Van’a ait 2001–2025 dönemini kapsayan evlenme yaşı verileri, 25 yıllık süreçte dalgalı ancak genel olarak yükselen bir seyir izledi. 2001 yılında Van’da erkeklerde ortalama evlenme yaşı 27,5 iken, 2025’te bu yaş 29,2’ye çıktı. Böylece erkeklerde evlenme yaşı 25 yılda 1,7 yıl arttı, bu artış, yaklaşık yüzde 6,2’lik bir yükselişe karşılık geldi.

KADINLARDA ARTIŞ DAHA BELİRGİN!

2001 yılında ortalama evlenme yaşı 23,3 olan kadınlar için bu rakam 2025’te 26,0’a yükseldi. Kadınlarda evlenme yaşı 2,7 yıl artarken, bu değişim yüzde 11,5’in üzerinde bir yükseliş anlamına geliyor.

Veriler, 2007–2010 yılları arasında evlenme yaşlarının görece düştüğünü gösterdi. Erkeklerde ortalama evlenme yaşı 2008’de 26,6’ya kadar gerilerken, kadınlarda en düşük seviye 22,4 ile yine aynı dönemde kaydedildi. Bu dip noktaların ardından başlayan yükseliş, özellikle 2018 sonrası daha belirgin hale geldi. 2008’deki en düşük seviyelerle 2025 verileri karşılaştırıldığında; erkeklerde evlenme yaşı 2,6 yıl, kadınlarda ise 3,6 yıl arttı. Son 25 yıllık tablo, Van’da evlilik yaşının özellikle kadınlar açısından daha hızlı yükseldiğini ve cinsiyetler arasındaki evlenme yaşı farkının giderek daraldığını gösterdi.