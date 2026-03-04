ABD-İsrail ve İran üçgeninde gerginlikler sürerken, bu durum ise petrol fiyatlarının artmasına neden oldu.

Çatışmalar öncesi Brent petrol, 70 dolar seviyesinde seyrediyordu ancak çatışmalarla birlikte 80 doların üzerine çıktı.

ZAM İPTAL EDİLDİ

Bu kapsamda da motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 6,69 lira zam yapılması bekleniyordu.

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ OLMADI

Zam iptal edilirken motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.