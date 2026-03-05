Uraloğlu, yazılı açıklamasında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonuna ilişkin bilgi verdi.

Ekspresin sezonun son seferini Kars-Ankara yönünde 3 Mart'ta tamamladığını belirten Uraloğlu, "Dünyanın en güzel demir yolu rotaları arasında yer alan Ankara-Kars güzergahında işletilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış döneminde 10 bin 166 yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 2019'dan bu yana her yaştan, her coğrafyadan insanı Anadolu'nun eşsiz doğası ve kültürüyle buluşturan Turistik Doğu Ekspresi'nin, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgiyle karşılandığına işaret etti.

Sezonda 60 sefer gerçekleştirdi

Sadece yerli değil, yabancı turistlerin de ilgi odağı olan ekspresin, Türkiye'nin zenginliklerini demir yolları ile dünyaya tanıtmanın en etkili araçlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Bugüne kadar 91 bini aşkın seyahatsever ve fotoğraf tutkunu, Turistik Doğu Ekspresi ile unutulmaz bir deneyim yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 22 Aralık 2025'te sezona başlayan Turistik Doğu Ekspresi'nin, Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde 30 olmak üzere 60 sefer gerçekleştirdiğini bildirdi.

Turistik trenin, 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonuyla yolculara hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu,"Ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde de İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik turizm amaçlı duruşlar gerçekleştirdi. Bu molalarda, yolculara güzergah üzerindeki şehirlerin doğal, tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı." ifadesini kullandı.

Sezonda 126 üniversite öğrencisi misafir edildi

Uraloğlu, ayrıca Bakanlık tarafından üniversitelerde düzenlenen U-FEST kapsamında çekilişe katılan 126 öğrencinin Turistik Doğu Ekspresi'nde misafir edildiğini belirtti.

Gençlerin, Anadolu'nun kültürel ve doğal mirası yanında demir yollarını keşfetme fırsatını bulduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"UFEST Ulaştırma Gençlik Festivalleri kapsamında kura ile belirlenen üniversite öğrencilerimiz, 'UFEST Gençliği ile Turistik Doğu'da Buluşuyoruz' temasıyla yapılan çalıştaylarda demir yolu sektörünü de yakından tanıma fırsatı buldu. Hem keyifli hem de öğretici bir programla öğrencilerimizin yolculuk deneyimini zenginleştirdik. Yolculuk süresince gençlerin tren içi hizmetler, gar ve istasyon duruşlarına ilişkin gözlemleri ve önerilerini de dikkate aldık, onların geri bildirimleri bizim için çok önemli. Demir yollarının geleceğini inşa ederken gençlerimizin vizyonuna ihtiyacımız var."