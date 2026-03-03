Baharın habercisi cemrelerin havaya ve suya düşmesinin ardından Başkale'de havaların ısınması beklenirken soğuk hava yeniden etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte düşen hava sıcaklığı, binaların çatılarında 2 metrelik buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü ilçede hayat adeta durma noktasına geldi.

Binaların çatı saçaklarındaki buz sarkıtları, Başkale'de soğuk havanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. İlçede yaşayan vatandaşlardan Ferit Mamedi, "Mart ayındayız, baharı beklerken bir daha kış. Buz sarkıtları ve havanın soğukluğunu yaşıyorsunuz. Hava akşam saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düşüyor. Gerçekten çok soğuk" dedi.

Öte yandan, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları da sürüyor. Ekipler kırsal mahalle yollarında çalışma yaparken, ilçe merkezinde de kamyonlarla kar taşıyor.